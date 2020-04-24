طلاق شريف منير وياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل "ونحب تاني ليه"

تبدأ أحداث الحلقة بتجهيزات غالية (ياسمين عبد العزيز) مع ابنتها الصغرى، لعيد ميلاد جدتها (ليلى عز العرب)، وتحاول التواصل مع زوجها عبد الله (شريف منير) للذهاب معها، لكنه لم يستطع بسبب الإنشغال في عمله كـ مخرج.

تحدث خلال الحلقة حوار بين غالية ووالدتها (سوسن بدر) حول خيانة الرجل التي عانت منه في زواجها، وتحذرها من غياب زوجها

(عبد الله) عنها وإهماله لها بسبب العمل.

تشهد الحلقة مناسبة رومانسية بين غالية وزوجها وتحض له مفاأة بمناسبة ذلكـ لتتفاجيء بأنه يذهب لسهرة عمل مع زملائه ولم يتذكر هذه المناسبة، فيأتي للمنزل ويدعوها للخروج معه، ولم يهتم بالعشاء الرومانسي والهدية التي أعدتها له غالية لهذه المناسبة.

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وتنتهي الحلقة بوقوع الطلاق من عبد الله في صدمة من غالية، لانها كانت تتوقع انه جاء للصلح او التوصل لحل وسط يرضي الطرفين.

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري.

تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.