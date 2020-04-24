رواد تويتر عن إعلان "إنت استثنائي": بهاء سلطان النسخة الأصلية مفيش منها

تصدر على موقع التغريدات القصيرة"تويتر"، مساء اليوم الجمعة، أول ليالي شهر رمضان الكريم، هاشتاج بعنوان " بهاء سلطان"، وذلك بعد طرح بنك مصر إعلانه الجديد، بمشاركة الفنان محمود العسيلي.

وتفاعل النشطاء، مع الهاشتاج، معتبرين أن:" بهاء سلطان النسخة

الأصلية مفيش منها ..ضد التقليد"، بينما علق أخرون قائلين:" الحاجة الحلوة لحد دلوقتى هو بهاء سلطان".

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يذكر أن العسيلي نشر صورة له مع بهاء سلطان قبل عدة أيام لتشويق

الجمهور عن الأغنىة التي تحمل اسم "إنت استثنائي" كلمات أمير طعيمة وألحان محمود العسيلي وتوزيع علي فتح الله.

وكان قد نشر بنك مصر، إعلانه السنوي لشهر رمضان للعام الجاري، مع انطلاق الشهر الكريم، تحت عنوان "أنت استثنائي"، لشكر الأطقم الطبية لما يقدومه من تضحيات في ظل أزمة فيروس كورونا.