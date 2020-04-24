بعد حياة الفهد.. ممثلة كويتي يصف الوافدين بالجراثيم! بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان والمخرج الكويتي ​أحمد شليان​ ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صفات أطلقها على الوافدين في بلده على خلفية شجار دار بينهم وبين رجال الأمن.

ولفت الأخير الأنظار من خلال تعليقه على الحادثة في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

ووصف تصرف الوافدين بالهمجية واعتبر أنهم مجموعة جراثيم، مندداً بما سماه اعتداءهم على رجال الأمن الكويتيين. وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل على تجار الإقامات".

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وأطلق هذا موجة من الجدل في أوساط المتابعين، إذ رأى بعض هؤلاء أنه على حق ودافعوا عنه وعن الفنانة القديرة حياة الفهد التي تحدثت عن الوافدين في وقت سابق فيما أشار آخرون إلى أن كلامه يدل على الكثير من العنصرية.

ومما جاء في التعليقات: "هذا الي تقصده حياة الفهد ليش هاجمتوها؟ وصلت يعتدون على الشرطه إبعاد وفكونا" و"لموهم في طائرات وعقوهم في بلادهم. صارت ما عندكم الا الوافدين الوافدين" و"وقت قلت إنكم أكثر ناس عنصريين قلتوا غلطان" و"لا طقوا أحد ولا شي روح نام بس. وذول الله يكون بعونهم خل نفسك مكانهم".