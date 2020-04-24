شاكيرا تحصل على شهادة في الفلسفة القديمة.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حصلت النجمة ​شاكيرا​ على شهادة في الفلسفة القديمة، من جامعة بنسلفانيا.

وقد إحتفلت شاكيرا بشهادة التخرج، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرة صورة للشهادة وعلّقت: "لقد تخرجت للتو من دورة الفلسفة القديمة لمدة 4 أسابيع مع جامعة بنسلفانيا، أعلم ... هواياتي غير عملية للغاية، لكن الأمر استغرق ساعات طويلة بعد نوم الأطفال، شكرا لك أفلاطون وأسلافه لكل “المرح” خلال الشهر الماضي".

وكانت شاكيرا تحدثت عن العواقب، وما يمكن أن تفعله الحكومات والشعوب للمساعدة في وقف نمو فيروس كورونا، وقالت إن العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية، أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية، أو أنها تعطي الأولوية للإقتصاد على الصحة.

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