كارين رزق الله تهنئ ماغي بو غصن على "أولاد آدم".. وهي ترد

ميرنا وليد - بيروت - هنأت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ صديقتها الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​، على مسلسلها الجديد "أولاد آدم"، والذي بدأ عرضه حالياً في رمضان.

وكتبت كارين في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بدي جرب احضر كل شي .. الليلة حضرت اولاد ادم وبدي هني صديقتي ماغي بو غصن وكل النجوم عالمسلسل يا رب كل النجاح!".

بدورها ردّت ماغي على تهنئة كارين، وكتبت: شكراً كارين.. الله يوفقك كمان حبيبتي وبالنجاح يا رب".

يُذكر أن مسلسل "أولاد آدم"، من بطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ويشارك فيه أيضاً ندى أبو فرحات، رانيا عيسى، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوسن ورودني حداد، من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو، وإنتاج شركة إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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