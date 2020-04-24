ناعومي كامبل تكشف سر رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - إعترفت عارضة الأزياء العالمية ​ناعومي كامبل​، بأنها تتناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم، في محاولة منها للحفاظ على رشاقتها.

وقالت كامبل في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إنها تتناول وجبة الغذاء فقط، وأن الغداء هو العشاء بالنسبة لها، لأنها تأكل مرة واحدة فقط في اليوم.

وعلى الرغم من نظامها الغذائي القاسي، إلا أن هذا لا يعني أنها لا تقوم بإعداد الطعام، مشيرة إلى أنها تقوم بإعداد الحلويات والكعك كل يوم أحد، كما شددت على أنها ترفض تناول الجلوتين ومنتجات الألبان، إلا أنه لا مانع من القليل من الحلويات.

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