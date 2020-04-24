هذا ما تمنته شكران مرتجى لزملائها في رمضان.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ المعايدة لمتابعيها، بحلول شهر رمضان، متمنية الصحة والخير لجميع الناس ولزملائها الممثلين النجاح في أعمالهم الرمضانية.

ونشرت شكران عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من أجواء رمضان مرتدية العباءة، وعلّقت: "فعلاً هالسنة رمضان غير كل عام وأنتو بخير رمضان كريم ونحنا بنستاهل يارب ينعاد عليكم بالصحة والرزق واللمة الحلوة الله يسعد قلب الجميع وبالتوفيق لكل الزملاء والفنانين السوريين والعرب والنجاح أتمناه لكل الأعمال".

يُذكر أن شكران تشارك في مسلسل "شارع شيكاغو"، الذي خرج من المنافسة في الموسم الرمضاني، من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، ومن بطولة سلاف فواخرجي، أمل عرفة، عباس النوري، نظلي الرواس، ومهيار خضور.

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