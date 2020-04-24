ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن دعمه لرئيس مجلس الوزراء اللبناني ​حسان دياب​، بعد البيان الذي تلاه بعد إنتهاء جلسة الحكومة، ووصفه بالبطل.

وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أول موقف حكّ الركاب لرئيس الحكومة حسّان دياب ... موقف قوي وصريح وشفاف ... حسّان دياب وقفتك اليوم وقفة رئيس حكومة بطل ، هذا الموقف الذي ننتظره لنعرف الحقائق التي يحاول عدد كبير من المسؤولين اخفائها عن المواطنين لأنهم شركاء في سرقة مال الشعب والحساب آتٍ ,لأن الله شايف وعارف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة يدعم حسان دياب ويصفه بالبطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.