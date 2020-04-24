سيرين عبد النور تكشف عن مفاجأة لمتابعيها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ عن مفاجأة لمتابعيها، ستكشف عنها في برنامجها الجديد مع الفنان المصري ​أحمد فهمي​ "سهرانين - معاكم بالبيت"، والذي سيعرض في رمضان، عبر قناة mbc.

وكتبت سيرين في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "انا وصديقي احمد فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي ... صوم مبارك سهرانين معاكم بالبيت رمضان كريم".

يٌذكر أنه تم تأجيل عرض مسلسل "دانتيل" لسيرين، إلى ما بعد شهر رمضان، بسبب عدم إستكمال التصوير في ظل التعبئة العامة والإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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