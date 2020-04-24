تايلور سويفت غاضبة: "حالة جشع سافر"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت النجمة ​تايلور سويفت​ عن غضبها من شركة التسجيلات، التي كانت تنتج أغانيها، ووصفت إصدار مجموعة من هذه الأغاني تعود لعام 2008، كانت مخصصة لبرنامج إذاعي، بأنه تصرف "وقح".

وقالت سويفت لمتابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت الليلة ألبوما لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء".

ووصفت إصدار شركة بيغ ماشين لأبل غروب أغانيها القديمة، بأنه "حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا".

وتفجر الخلاف بين سويفت وبيغ ماشين وكبار مديريها التنفيذيين، بشأن إستغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام.

وقد تصاعد الخلاف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة، سكوتر براون، إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل، بسبب تصريحات سويفت، وطالب بالتهدئة.

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