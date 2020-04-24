بشكل مفاجئ .. إلغاء الدوري الهولندي بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 24 أبريل 2020 10:17 مساءً - وقرر الاتحاد الهولندي إلغاء بطولة الدوري الهولندي، بشكل مفاجئ، الجمعة، بعد أيام من إعلان رئيس وزراء البلاد بحظر كرة القدم حتى سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
ومع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم، وبينما أياكس أمستردام يتساوى بالنقاط مع ألكمار في قمة الترتيب، جاء القرار الصعب بإلغاء الموسم.
ومع إلغاء الموسم، حرم أياكس أمستردام المتصدر بفارق الأهداف، من لقب الدوري، وسيكون على الأندية الهولندية الآن البدء بالعطلة الصيفية، قبل انطلاق الموسم المقبل في سبتمبر.
وقرر الاتحاد الهولندي إلغاء عملية الهبوط والصعود بالدوري، كما سيعتمد على الترتيب الحالي لتحديد المتأهلين لدوري أبطال أوروبا وبطولة يوروبا ليغ.
وجاء قرار الدوري الهولندي المفاجئ ليدق جرس الإنذار للفرق في الدول المجاورة، مثل ليفربول، الذي يتخوف من قرار إلغاء الدوري بسبب كورونا.
وعلى عكس هولندا، سبق لبلجيكا إلغاء الموسم، لكن مع منح المتصدر كلوب بروج لقب الدوري، من دون استكمال المباريات المتبقية.
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