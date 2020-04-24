كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "شيكو"يفاجئ "سمر" بفستان زفاف جديد في "اللعبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يكتفي "ماظو" بإفساد وجة العروسة بالمساحيق الملونة، ولكنة مصر علي إفساد الفرح بالكامل، للفوز بالتحدي والجايزة المالية(100ألف جنية) ، علي الجانب الآخر تستمر محاولات "شيكو" (وسيم) لإصلاح ما أفسدة "ماظو" لحفاظ علي سمعة الفندق.

وقام "ماظو" بوضع الكاتشب علي فستان العروسة لإفساد الفرح، فتتفاجئ "سمر" بأن فستانها لم يعد يصلح للزفاف، فتملأ صرخاتها، أرجاء الفندق، ليفاجئها "وسيم" بشراء فستان جديد لها، لكي يكمل باقي مراسم الزفاف، فيفسد خطة "ماظو" لإفساد الفرح للمرة الثانية.

يذكر أن من ضمن شروط التحدي الثاني هو إفساد "فرح سمر " في فندق مشهور، وهو فندق "وسيم " وذلك للفوز بالتحدي وبجائزة مقدارها 100 ألف جنية، يشك وسيم أنها مؤامرة، لإفساد سمعة الفندق ويصمم علي أن الفرح يكتمل، علي الجانب الآخر يحاول "ماظو" إفساد الفرح" للفوز بالتحدي.

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وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا

ياسر الطوبجي.

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