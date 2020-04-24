كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هشام ماجد يحاول إفساد فرح سمر للفوز بالتحدي الثاني في مسلسل" اللعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول "ماظو" أن يفسد الفرح بمساعدة صديقة، وإحدي البنات التي تعمل في الفندق، فيقوم بوضع مساحيق وألوان في "الإسباة" الخاص بالعروسة، فتتفاجئ العروسة بوجهها أصبح ملون بألوان غريبة، وأيضاً وجة إسراء زوجة"وسيم".

ويتظاهر "ماظو" أنه لا يعلم من قام بذلك فيصرخ قائلاً :"ينهار أسود، الفرح باظ يا سمر ، ويتفاجئ وسيم أن زوجتة أيضا تلونت بالمساحيق فيصرخ وسيم إية دا" إسراء!! ثم قال:"مين اللي عمل كدا؟؟ "، ويحاول "وسيم" جاهداً ليعرف من المتسبب في أنة الفرح لا يكتمل، فيكلف الأمن بالبحث عن الطرف الخفي المتسبب في كل هذا.

يذكر أن من ضمن شروط التحدي الثاني هو إفساد "فرح سمر " في فندق مشهور، وهو فندق "وسيم " وذلك للفوز بالتحدي وبجائزة مقدارها 100 ألف جنية، يشك وسيم انها مؤامرة ويصمم علي أن الفرح يكتمل، علي الجانب الآخر يحاول "ماظو" إفساد الفرح" للفوز بالتحدي.

Advertisements

وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها،

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا

ياسر الطوبجي.

لمشاهد الفيديو اضغط