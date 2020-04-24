تراند اليوم : شريهان تشيد بفالنتينو : الزعيم عملة نادرة وصعبة

عبّرت الفنانة شريهان، عن إعجابها الشديد بمسلسل عادل إمام الجديد “فالنتينو”، كما عبرت حبها الكبير له، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

غردت شريهان قائلة: “بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت أخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم #ڤالنتينو 2020”.

وتابعت قائلة: “بإختصار #عادل_إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس #مصر لا والله للعالم أجمع.ربنا يطولنا في عمرك اللهم أمين يارب العالمين ..دهب مصري أصيل #عادل_إمام #فالتتينو #2020”.

بينما تصدر مسلسل “فالنتينو” للفنان عادل إمام، اهتمامات الجمهور ليدخل ضمن قائمة المسلسلات أكثر الأعمال الدرامية بحثا على جوجل.

ويعرض مسلسل فلانتينو على شاشه قناة الـ dmc، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءْ، بينما يعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.