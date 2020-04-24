تراند اليوم : مين الي كل الديك .. .. ملخص الحلقة الأولي من مسلسل “رجالة البيت “

الحلقة بدأت بالتعرف على شخصيات العمل، بومبا “أكرم حسنى” متزوج من تونة “ويزو” ويعيش فى منزل واحد مع والدها بيومى فؤاد ووالدته عارفة عبد الرسول وتيمون “أحمد فهمى” والجد لطفى لبيب.

وخلال الحلقة قام تيمون وبومبا بالبحث عن ديك رومى بعد أن أكلا الديك الخاص بعارفة عبد الرسول.

وشهدت الحلقة سخرية بيومى فؤاد من رحيل اللاعب أحمد فتحى عن صفوف النادى الأهلى.

ويعرض مسلسل رجالة البيت على 3 قنوات خلال شهر رمضان.

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ويعرض رجالة البيت الساعة 6.30 مساء على قناة CBC، وبعدها الساعة 7.45 مساء على قناة ON، ثم 12 منتصف الليل على قناة dmc.

أما بالنسبة لمواعيد إعادة الحلقة الأولى من رجالة البيت فتكون كالتالى، على قناةCBC تعاد الحلقة 2.15 صباحاً، 3.30 عصرا، وعلى قناة dmc يعاد الساعة 5.30 صباحاً، 5 مساء، وبالنسبة لقناة ON فتعاد الحلقة على شاشتها الساعة 12.30 صباحاً، 7.45 صباحاً.

يعد مسلسل “رجالة البيت” ثانى تعاون بين أحمد فهمى وأكرم حسنى بعد نجاح مسلسلهما “ريح المدام” الذى عرض فى شهر ‏رمضان عام 2017، وهو من إنتاج شركة “سينرجى” وإخراج أحمد الجندى، ورجالة البيت من تأليف أيمن وتار.

مسلسل رجالة البيت يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وبطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم آيتن عامر.