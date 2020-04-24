ذكر برنامج "الصفحة الثانية" التركي عبر حسابه على "إنستقرام" أن هناك خلافاً عائلياً وقع بين فهرية وشقيقة زوجها بوراك أوزجفيت، وأنّ هذا الخلاف وصل إلى حد القطيعة، ووصل الأمر إلى أنّ فهرية منعت شقيقة بوراك من رؤية ابنها كاران وقامت كل واحدة منهما بحذف الاخرى عن “إنستغرام”. وأثار الخبر الكثير من التعليقات من جانب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ اعتبر البعض منهم أنه لا يحق لفهربة منعها من رؤية ابن شقيقها، فيما تساءل البعض عن موقف بوراك من خلاف زوجته وشقيقته. Advertisements وقد اكد البعض ان الخلاف وصل الى بوراك الذي بدوره قام بحذف شقيقته عن حسابه على انستقرام.

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كانت هذه تفاصيل خبر فهرية أفجان تمنع شقيقة زوجها بوراك اوزجيفيت من رؤية ابنهما... هذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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