غادة عادل تنهار وتسب نفسها في "رامز جلال مجنون رسمي"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جاءت الفنانة المصرية غادة عادل أولى ضحايا حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر ويقدمه رامز جلال، ويعرض خلال شهر رمضان الجاري.

بدأ البرنامج باستضافة غادة في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية، إذ تستضيفه أروى للحديث معه أولاً.

وخلال دخول غادة، ظل رامز يقدمها للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزءا من تفاصيل حياتها بشكل كوميدي قبل أن يراها الجمهور لإثارة الفضول لديهم ليتوصلوا لاسم الضيف.

وبعدها بدأت أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات خرج رامز من صورته بشكل أرعب غادة الجالسة دون قدرة على الحراك لتكون في مواجهة رامز وجها لوجه.

بعد ذلك قام رامز باستكمال برنامجه بـ"كهربة" غادة عدة مرات وتدويرها في الهواء بشكل مخيف ومرعب جعلها تصرخ بشكل هستيري.

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ورغم توسلات غادة بقولها: "أنا آسفة وكلبة واتفوا عليا"، ظل رامز يواصل ضغطه عليها حتى انهمرت بالبكاء وظلت تقول "عندي ضيق تنفس وعندي أزمة".

ورغم ذلك واصل رامز إكمال حلقته بإخراج الحيوانات المخفية مثل الثعابين، وظل يجبر غادة على ترديد "رامز جلال نجم اليوتيوب ده واد ذكي وكمان محبوب".

وباقتراب نهاية الحلقة انهارت غادة بالبكاء والصراخ بشكل هستيري وتقول له "هتندم ندم"، ثم فجأة سقطت في بركة مياه وظلت تصرخ "مبقاش عندي ثقة في حد".

على الجانب الآخر عاد النجم رامز جلال إلى القاهرة، الثلاثاء الماضي، قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادل عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال كان فيلم "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.