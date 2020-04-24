على رأسهم محمد صلاح..أجور خيالية لنجوم الإعلانات في رمضان 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنافس العديد من النجوم في مصر على الظهور في إعلانات رمضان 2020، وكان أبرز المشاركين هذا العام، النجم المصري محمد صلاح مع ابنته مكة، في إعلان شركة الاتصالات "فودافون".

وشارك المطرب المصري محمود عسيلي في إعلان لأحد البنوك، بصحبة مواطنه بهاء سلطان، في حين قدم الفنان محمد منير إعلانًا لمستشفى سرطان الأطفال.

وكشفت مواقع محلية مصرية عن الأجور التي حصل عليها النجوم المشاركون في إعلانات رمضان هذا العام، حيث أفادت التقارير أن محمد صلاح كان الأعلى أجرًا بين جميع النجوم، بمبلغ يصل إلى 2.3 مليون دولار (ما يقرب من 44 مليون جنيه مصري).

ولم يقترب أحد من النجوم الآخرين، مما حصل عليه صلاح، حيث جاء في المرتبة الثانية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي أدت أغنية إعلان فودافون، بمبلغ لا يتعدى 4 ملايين جنيه مصري أي ما يعادل 253 ألف دولار أمريكي.

فيما حصلت الفنانة منى زكي عن مشاركتها في الإعلان نفسه، على مليون جنيه مصري أو ما يعادل 63 ألف دولار أمريكي، وهو المبلغ نفسه الذي حصل عليه الفنان محمود العسيلي.

بينما حصلت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، على 800 ألف جنيه أو ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي، ثم تساوى كل من النجوم محمد هنيدي وأمير عيد وبهاء سلطان، بأجر يصل إلى 500 ألف جنيه 31 ألف دولار أمريكي، فيما تبرع منير بأجره لصالح مرضى السرطان من الأطفال.

ولم تسلم الشركات من هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمجرد بداية عرض إعلاناتها عقب الإفطار، بسبب التكلفة الباهظة والمبالغ التي تم صرفها للنجوم المشاركين في الإعلانات.

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وبرر البعض هجومهم على الإعلانات الرمضانية هذا العام، بأن هناك أزمة يعاني منها العالم أجمع، وهي فيروس كورونا، كانت أولى بتلك الأموال التي تم منحها للمشاهير من أجل تسويق منتجاتهم.

وأكد آخرون أن هناك العديد من الشركات التي تنفذ إعلانات رائعة بأفكار جذابة، دون الاعتماد على ظهور النجوم، وبتكلفة مالية بسيطة، مطالبين بأن تتبنى الشركات التي تعتمد على المشاهير، تلك التجربة، وتوفير المبالغة المالية لمساعدة المحتاجين والمتضررين من فيروس كورونا هذا العام.

يذكر أن محمد صلاح ظهر في إعلان فودافون بصحبة ابنته لأول مرة، وتصدرا المشهد بين النجوم الآخرين الذين ظهروا معهما، مثل محمد هنيدي وأمينة خليل وشيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي وغيرهم.