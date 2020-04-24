سلوم حداد يفقد ذاكرته ويستعيدها سرًا في "سوق الحرير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أواسط الخمسينيات يعود "غريب" إلى حارته الدمشقية التي غادرها عندما كان صغيراً نتيجة حادث أدى لفقدانه ذاكرته، وأثناء تواجده بين عائلته التي لم يكن يتذكرها، وبين جدران الحارة يبدأ باستعادة بعض تفاصيل حياته ويتعرف عليها، لكنه يخفي حقيقته عن عائلته لأسباب تعنيه حتى يجد نفسه أمام مشكلة كبيرة عندما يحاول من حوله تزويجه بفتاة تكون ابنة أخيه مما يضعه أمام معضلة كبيرة، وظرف قاسٍ.

قصة غريبة لشخصية "غريب" التي يقدمها الفنان السوري القدير سلوم حداد، في مسلسل "سوق الحرير"، تأليف حنان المهرجي وإخراج بسام مؤمن الملا وإنتاج شركة ميسلون فيلم، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم بسام كوسا، أسعد فضة، فادي صبيح، كاريس بشار، نادين تحسين بيك، قمر خلف، و يعرض في شهر رمضان الجاري حاملا رهانا من قبل صناعه على اختلافه عن الأعمال التي قدمها الأخوين ملا وأهمها السلسلة الشامية الشهيرة "باب الحارة" عبر تسعة أجزاء.

ويُعتبر "سوق الحرير" دراما بيئة شامية يتناول الحياة الاجتماعية بطريقة مشوقة بعيداً عن بعض الملامح التي بتنا نعهدها في مثل هذه الأعمال، وسيكون أكثر قرباً من الواقع بحسب ما يقول صناعه، إذ تتمحور قصة العمل حول رجل متزوج من أربع نساء تلد اثنتان من زوجاته في يوم واحد، ولكن إحداهما تموت أثناء الولادة، فيما تتوه الأخرى بتحديد هوية مولودها من مولود الثانية.

لتبدأ حكاية العمل المبنية على أحداث وقصص اجتماعية بين الصدامات، والكوميديا، والمواقف المختلفة، والغيرة والحب والخلافات والتحديات لكن بطابع مختلف تأتي أحداثه عبر أجزاء مختلفة سترافق الجمهور لأعوام مقبلة.

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وفي توضيح لها حول هذا العمل قالت الكاتبة حنان المهرجي، في تصريح سابق لها، إنه يروي حكاية تعود إلى حقبة الخمسينيات، يسبق ذلك مرور سريع على فترة الاستقلال والتطور والانفتاح وإنشاء الجامعات التي شهدتها دمشق بُعيد خروج الاحتلال الفرنسي"، مضيفةً أن الحلقات الثلاث الأولى تضيء على مرحلة الأربعينيات قبل أن يمر الزمن مسرعاً، وصولاً إلى منتصف الخمسينيات، حيث تُنسَج الحبكة على خطين متوازيين يستعرضان قصة الشقيقين عمران (بسام كوسا) الذي عاش في كنف والده وورث عنه مصلحة التجارة، وغريب (سلوم حداد) الذي عاش وحيداً وبعيداً عن العائلة بعد تعرضه لحادث أفقده الذاكرة.

يُشار إلى أن الفنان سلوم حداد شارك الموسم الفائت في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" تأليف حازم سليمان وجمال ناجي، إخراج عامر فهد، إنتاج آي سي ميديا، حيث سلط المسلسل الضوء على استغلال الدين والجنس لتحقيق غايات ومصالح شخصية، كما تناول تفاصيل السلوك الإنساني في جوانبه النفسية والروحية والاجتماعية. وقدم حداد شخصية الشيخ بأسلوبه ورهانه الناجح على أدائه وتفوقه واختلافه في كل عمل يقدمه.