إعلان ميس حمدان يغضب رواد السوشال ميديا ومطالب بمنع عرضه.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان قطونيل الذي قدمته الفنانة الأردنية ميس حمدان هذا العام في رمضان، وذلك بسبب كلمات الإعلان التي وصفها الجمهور بالخادشة للحياء والمستفزة، مطالبين الجهات المختصة بمنع عرضه ثانية.

وتضمنت فكرة الإعلان، معاكسة ميس حمدان لابن الجيران الذي يُفترض ارتداؤه منتجات قطونيل، حيث تطورت المعاكسة إلى الجسد، حيث ظهرت كلمات في الإعلان تحمل أكثر من معنى ومنها ما تضمن إيحاءات جنسية كشكرها في ملابسه الداخلية وهو ما رفضه الجمهور أيضا.

وجاءت كلمات الإعلان "ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. لما بشوفه بقول هلا هلا على فانلاته وشرباته.. نفسي أبقى قريبة منه زي فانلة قطونيل".

وتفاعل الجمهور بشدة مع الإعلان وجاءت التعليقات: "‏إعلان قطونيل بتاع ميس حمدان حاجة ما شاء الله منتنة أوي ياريت تمنعوه"، و"‏هي ميس حمدان شافت بوكسراته فين".. ‏"ميس حمدان عاملة إعلان بتقول ابن الجيران الله ع فانلاته وبوكسراته!!يا كورونا ركزي معانا شويه أكتر".

وأضاف آخرون "إعلان قطونيل بتاع ميس حمدان دا قمة في تقل الدم والسخافة".. "‏كان يوم طين يوم م ميس حمدان عملت إعلان".. "‏ابن جيران إيه اللي الأستاذة ميس حمدان معجبة ببوكسراته ده معلش؟.. وأعجبت بيها وهي عليه ولا على الحبل ولا إيه بالظبط؟".

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من ناحية أخرى، كانت الفنانة الأردنية ميس حمدان كشفت عن أسباب عدم زواجها حتى الآن، مؤكدة أن لديها شروطا ومواصفات يجب أن تتوفر في شريك حياتها قبل أن تقدم على خطوة الزواج.

وأضافت: "أنا أبحث عن الحب..ولن أتزوج بدونه مهما قيل لي بأن الحب يذهب بعد الزواج؟؟ لا أستطيع أن أعيش مع رجل لا أكنّ له مشاعر حب حتى لو تبدّلت لاحقاً. الأهم أن يكون الحب في البداية. وأرجو ألاّ أضطر للزواج كي أنجب طفلاً فقط، أو لئلا أكمل حياتي بمفردي".

وعن سر ابتعادها عن السينما قالت: "أعتبر نفسي غير موفقة في السينما، ربما لأنها تراجعت حين بدأ اسمي يكبر، وينشط فيها منتجان أو ثلاثة.. ولم أكن من الفنانات اللواتي يتعاون معهن".

وتابعت: "كما أنني كسولة جداً في عملي رغم أنني مهنية وألتزم بمواعيد التصوير.. لكنني لا ألهث وراء الأدوار أو أسعى إلى إحضارها إلي. حاولت أن أغيّر هذا الواقع لكنني فشلت. فأنا لم أنضم إلى أي شلّة فنية، ما أدى إلى تأخري في الوصول إلى أهدافي".