شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة الأولى.. حريق بمدرسة عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو" إلقاء الملوتوف الحارق على مدرسة "فلانتينو"، بالدرب الأحمر، وذلك قبل افتتاحها بأيام قليلة، وذلك على خلفية خناقة حدثت أمام أبواب المدرسة وانتقلت إلى داخل المدرسة.

وشهدت الأحداث أيضا علاقة حب من طرف واحد بين أرشميدس ابن فلانتينو ويجسده "محمد كيلانى"، ووفاء صادق زميلته المدرسة إلا أنها لا تبادله نفس الشعور، كما شهدت الحلقة علقة ساخنة من الزعيم عادل إمام "فلانتينو" لابن شقيقته حمدي الميرغني بالخرزانة، وذلك بسبب تأخره على العمل فى مدرسة الزعيم إضافة لشكوى من مسئولة الـ hr والتي قالت للزعيم أن الميرغنى يتحرش بها.

وشهدت الحلقة أيضا مواقف كوميدية تجمع الزعيم عادل إمام وزوجته بالمسلسل دلال عبد العزيز، والتى تحرمه من الأكل الذي يحبه وتتسلط عليه بشكل كبير في كل تصرفاته، وعرضت قناة dmc الحلقة الأولى من مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.