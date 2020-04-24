شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من "فلانتينو".. علقة سخنة من الزعيم لـ حمدى الميرغنى لتحرشه بموظفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة dmc، الحلقة الأولي من مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل امام، وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف، وشهدت الأحداث علقة ساخنة من الزعيم عادل إمام " فلانتينو" لنجل شقيقته حمدي الميرغني بالخرزانة وذلك بسبب تأخره علي العمل في مدرسة الزعيم إضافة لشكوي من مسئولة الـ hr والتي قالت للزعيم أن الميرغنى يتحرش بها.

وشهدت الحلقة أيضا مواقف كوميدية تجمع الزعيم عادل إمام وزوجته بالمسلسل دلال عبد العزيز والتي تحرمه من الأكل الذي يحبه وتتسلط عليه بشكل كبير في كل تصرفاته.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي إجتماعى، حول "نور عبدالمجيد" الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.