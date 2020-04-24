شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فرصة تانية" الحلقة الأولى.. ملك تتعرض لحادث وتدخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" بحفل خطوبة ملك – ياسمين صبرى – وزياد – أحمد مجدى، بعد قصة حب كبيرة، وذلك فى حضور عائلة ملك التى تتكون من والدتها نهال عنبر ووالدها محمد أبو داود، شقيقتها مريم – هبة مجدى المتزوجة من مدحت – دياب – ولديهما طفلة تدعى زينة.



فرصة تانية

بعد مرور شهر على الخطوبة تتواجد ملك مع شقيقتها مريم وصدقتها سارة الشامى فى أحد المولات، وفجأة تجد ملك زياد فى المول مع ريهام – أيتن عامر- لتغضب ملك من المشهد، خاصة أن هناك صلة معرفة بريهام بأنها كانت تطارد زياد منذ فترة، وفجأة تخلع ملك دبلتها وتعطيها لزياد وتغادر المكان ويحاول زياد اللحاق بها ليوضح لها الأمور ولكنها ترفض وتنهى ملك علاقتها بزياد تماماً.

تقود ملك السيارة ويطاردها زياد ويحاول الاتصال بها أو إيقافها ولكنها تنفعل وترفض كل محاولاته، ويظهر مدحت، صاحب معرض سيارات وفى مشاكل مع زوجته مريم طول الوقت، وفى نفس الوقت يطارد زياد ملك فى كل مكان لمحاولة إعادة المياه لمجاريها إلا أنها ترفض عودتها له رغم حبها الكبير له بعدما اعتبرته خائنا.



ملك وزياد فى فرصة تانية

وتقابل مريم زياد فى أحد الكافيهات ويراقبها زوجها مدحت ويذهب ويضربها ويعنفها لأنها كذبت عليه وأخبرته أنها متواجدة فى منزل والدها، ويطردها لتعود إلى منزل عائلتها، وفى نفس الوقت تذهب ملك بصحبة والدها محمد أبو داود إلى مدحت فى معرض السياريات وتحدث مشادة بعدما طلبت ملك منه تطليق شقيقتها، ولكنه رفض ليظهر زياد فجأة ويتدخل بعدما حاول مدحت التهجم على ملك.

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وتقابل ريهام زياد وتطلب الزواج منه لأنها تحبه من سنوات، وتعرض عليه السفر إلى دبى والعمل فى شركة والدها، ليكون رد فعل زياد أنه لا يريد معرفتها ولا رؤيتها مرة أخرى، ولكن يعود زياد بعد فشل كل محاولاته مع ملك لإعادة الأمور بينهما مرة أخرى، ويقرر الزواج من ريهام وفى حين يحتفلان بزفافهما تتعرض ملك لحادث كبير على الطريق بعد انقلاب سيارتها ويتم نقلها إلى المستشفى ويترك زياد الحفل زيذهب لرؤيتها.



فرصة تانية الحلقة الأولى

"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.



مسلسل فرصة تانية