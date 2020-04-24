شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوة ياسر جلال "روبن هود" دراما رمضان 2020 وفتوة الناس الغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرنى أمس النجم ياسر جلال مجسدا شخصية "حسن الجبالى" في مسلسله "الفتوة" بأسطورة "Robin Hood" تلك الشخصية الإنجليزية التى برزت فى الفلكلور إلانجليزى، وهى تمثل فارسا شجاعا، مهذبا عاش فى العصور الوسطى قام على سلب وسرقة الأغنياء لأجل إطعام الفقراء، بالإضافة لذلك حارب روبن هود الظلم والطغيان.



ياسر جلال روبن هود الدراما في رمضان

حسن الجبالى أمس فى مسلسل "الفتوة" كان فارسا نبيلا تصدى لمجموعة من الفتوات من طرف المعلم عزمى كانوا يجمعون الإتاوات من سكان الحى عنوة لكن الجبالى بشهامته وقوته تصدى لهم وهزمهم ومنح الفقراء الأموال وأعادها إليهم لذلك أطلقوا عليه فتوة الناس الغلابة.



ياسر جلال فتوة الناس الغلابة

ياسر جلال استطاع فى أول حلقة من حلقات مسلسله "الفتوة" أن يبهر المشاهدين بأداء قوى وبنيان قوى يتناسب مع طبيعة الشخصية التى يقدمها وهى ابن البلد الجدع الشهم الفتوة الذى يستخدم فتونته فى الخير وفى نصرة المظلم والتصدى للظالم وكل ذلك جعله محبوب من أهل الجمالية فهو يجمع "النقوط" لشاب يتزوج ويتصدى لشاب "عاكس ابنته التى تجسدها ليلى أحمد زاهر وكل أهل الجمالية يشيدون به وبجدعنته وشهامته فحقا هو فتوة الناس الغلابة وروبن هود الدراما العربية فى رمضان.

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ياسر جلال في مسلسل الفتوة

ياسر يختم الحلقة الأولى بمشهد يظهر فيه فلسفته ووجهة نظره في الفتونة بالحارة المصرية فهي ليست تجبر وبطش وظلم والفتوة يجب أن يكون نصيرا للمظلوم والنبوت والقوة لابد أن تكون في خدمة الحق ورد المظالم ومؤكد أن الحلقات القادمة ستظهر ملامح أكثر في شخصية حسن الجبالي نصير الضعفاء وفتوة الناس الغلابة في حي الجمالية بزمن الفتوات.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة .