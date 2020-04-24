تايلور سويفت تتهم شركة تسجيلات بإستغلالها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شنت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، هجوما كبيرا، على شركة التسجيلات التى كانت تنتج أغانيها، ووصفت إصدار مجموعة من هذه الأغانى تعود لعام 2008 كانت مخصصة لبرنامج إذاعى بأنه تصرف “وقح”.

النجمة العالمية قالت لمتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع “إنستجرام”، وعددهم 131 مليون متابع، : أود أن أشكر جمهورى الذى نبهنى إلى أن شركة تسجيلاتى السابقة أصدرت الليلة ألبوما لبعض عروضى التى أذيعت على الهواء.

وأضافت المغنية الشهيرة أن الألبوم الذى يحمل عنوان “لايف فروم كليرتشانل ستريبد 2008” هو مجموعة من تسجيلاتها التى أعدت لبرنامج إذاعى عندما كان عمرها 18 عاما، ووصفت إصدار شركة بيج ماشين، لأبل جروب، أغانيها القديمة، بأنه “حالة جشع سافر أخرى وسط تفشى فيروس كورونا”، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “سكاى نيوز” الإخبارية.

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ويأتي هذا في لاوقت الذي امتنعت فية شركة بيج ماشين، عن التعقيب، وفق ما أوردت “رويترز”، الخميس، وكانت قد سجلت سويفت أول 6 ألبومات لها مع شركة بيج ماشين، قبل أن تتركها وتنضم لشركة يونيفرسال ميوزك جروب، وتملك بيج ماشين التسجيلات الأصلية لأغانيها القديمة وبموجب قاعدة شائعة فى القطاع تملك حق إصدار المواد التى سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة.

وكان الخلاف قد تفجر بين تايلور سويفت، وبيج ماشين، وكبار مديريها التنفيذيين، بشأن استغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام، وتصاعد الخلاف فى نوفمبر الماضى عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة، سكوتر براون، إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت، وطالب بالتهدئة

والجدير بالذكر أنه فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، كانت قد ألغت المطربة تايلور سويفت جميع حفلاتها وعروضها الحية للعام الحالى 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا، كما وجهت رسالة حزينة – فى وقت سابق - إلى جمهورها عبرت من خلالها عن حزنها لأنها لم تتمكن العام الحالى من رؤية جمهورها فى حفلة موسيقية وجها لوجه.

وقالت تايلور سويفت، عبر حسابها بموقع تويتر: أنا حزينة جدًا لأننى لن أتمكن من رؤيتكم فى حفلة موسيقية هذا العام، لكننى أعلم أن هذا هو القرار الصحيح من فضلك، ابقوا بصحة وأمان.. سأراكم على خشبة المسرح بأسرع ما يمكن ولكن المهم الآن هو الالتزام بهذا الحجر الصحي، من أجلنا جميعًا.