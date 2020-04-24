هاني شاكر يطلق ألبوم «بطلب رضاك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة IVAS ألبوم الفنان المصري الكبير هاني شاكر الديني الجديد “بطلب رضاك”، بمناسبة بدء شهر رمضان الكريم.

ويتضمن الألبوم الجديد 8 أغنيات دينية واجتماعية من كلمات أحمد شتا والحان وليد منير وتوزيع مدحت طه، ومن بين الأغنيات بطلب رضاك والصلاة واستغفر الله وقول الله.

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وكان أمير الغناء العربي، والنجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد أعلن خلال افترة الماضية، عن طرح ألبوم ديني قريبا بعنوان “بطلب رضاك”، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكشف أن الألبوم من كلمات أحمد شتا وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه.

كما طرح هانى شاكر، مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان “الجيش الأبيض”، تقديرا وتكريما لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى والصحى، فى علاج ومواجهة وباء فيروس كورونا الجديد، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد جنيدى، توزيع ياسر ماجد، إخراج هنا حافظ.

في سياق آخر انتهى هانى من تصوير كليب جديد بعنوان ” كيف بتنسي”، وهي فكرة من ألحان الفنان وليد توفيق، ومن إخراج هنا حافظ لأول مرة لها في تجربة الإخراج، والأغنية قد تكون باللهجة اللبنانية ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يويتوب والقنوات الفضائية.