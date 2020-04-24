آبي أحمد: أدعو المسلمين لاغتنام رمضان في مساعدة المحتاجين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسلمي إثيوبيا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى التمسك بشعائر الإسلام، وحثهم على إنفاق أموالهم للمحتاجين في هذا الشهر المبارك.

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وقال آبي أحمد، في رسالة تهنئة بمناسبة حلول رمضان وجهها للمجتمع الإسلامي، إن "رمضان هذا العام فرصة جيدة، لأن كثيرا من العمال الذين يجدون قوت يومهم من أعمالهم اليومية يمكن أن تصبح المعيشة فوق طاقتهم، ومساندة هؤلاء الناس أمر رئيسي في شهر رمضان".

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وتابع: "مع أننا نمتلك قيما مر عليها آلاف السنين مثل الزكاة والصدقة لا ينبغي أن يعاني أي إثيوبي في ظل وجود مثل هذه القيم الإسلامية".