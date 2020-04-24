بالصورة- نادين ن. نجيم تظهر بالحجاب والعباءة السوداء

فاجأت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم الجمهور بإطلالتها من كواليس مسلسل “2020”، حيث ظهرت مرتدية الحجاب وذلك لأجل تهنئة المتابعين بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتبت نادين على انستغرام: “أعتذر الصورة ليست واضحة ونظيفة لأنني التقطها كصورة سلفي على المرأة عندما كنت أصور مسلسل ٢٠٢٠، فأحببت أن أشارككم بها من وحي رمضان”. وتابعت “أحبائي رمضان كريم لجميع اخواننا المسلمين صيام مقبول شهر مبارك عليكم وهل الشهر هو فرصة للعطاء ومشاركة العائلة اوقات جميلة ومشاركة الفقير الصَّدقة. رمضان يجمعنا حتى لو كنا في البيت”.

وقد عبّر الجمهور عن اعجابهم بالصورة وفي نفس الوقت أكدوا أنهم سيشتاقون لنادين في شهر رمضان وذلك بعدما خرج مسلسلها “عشرين عشرين” من المنافسة بعدما تعذّر على صناع المسلسل استكمال تصويره في بيروت بسبب قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ ثلاثة أسابيع للحدّ من تفشي فيروس كورونا، ما ساهم أكثر بتأخر التصوير وعدم اللحاق بشهر الصوم. خاص- نادين ن. نجيم في أول تصريح عبر الخليج 365 بعد خروجها من السباق الرمضاني