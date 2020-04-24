في اللحظات الأخيرة، نيقولا معوض ودانييلا رحمة في LBCI

Apr 24, 2020
استطاعت محطة LBCI ان تفوز بمسلسل “العودة” لعرضه طيلة شهر رمضان المبارك وذلك عقب النجاح الكبير الذي حققه العمل الذي أنتجته شركة ايغل فيلمز للمنتج جمال سنان، للمخرج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم، ومعالجة طارق سويد. وسبق وحقق عربياً في عرضه الأول على Mbc تفاعلاً واسعاً طيلة فترة عرضه، وتصدر المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاهدة.
وكانت محطة Mbc Persia، قد أعلنت عن عرضها لمسلسل “العودة” عبر شاشتها، كل ليلة ابتداءً من اليوم الجمعة، طيلة شهر رمضان المبارك، لكن ليس بالعربية كما سبق وعرض للجمهور العربي، بل هذه المرة بالفارسية، حيث تمت دبلجته للجمهور الإيراني حول العالم.
مسلسل “العودة” بطولة عدد من النجوم نيقولا معوض، دانييلا رحمة، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم، إخراج ايلي السمعان، تأليف رائد ابو عجرم ومعالجة درامية لطارق سويد.
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