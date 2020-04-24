"الجوكر" يخرج من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة للمرة الثانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من بدء العديد من القنوات الفضائية بعرض البرومو الترويجي الخاص بالمسلسل السوري "الجوكر"، إلا أن الصدمة جاءت قبل ساعات من إعلان دخول شهر رمضان، بعدما تم منع عرض المسلسل للمرة الثانية على التوالي، إذ أعلنت شركة "قبنض" عن تأجيل العمل لما بعد رمضان القادم دون تبيين الأسباب بشكل واضح.

ويعاني المسلسل منذ البداية من فوضى كبيرة بعد أن كان مقرراً عرضه في رمضان 2019، لكن توقفت عمليات التصوير بعد ذلك بسبب أخطاء إخراجية فادحة وضعف في النص، ليتسلم دفة الإخراج جمال الظاهر، إلا أن وزارة الإعلام السورية أعلنت وبشكل صادم ومفاجئ عن منع عرض العمل بسبب عدم استحقاقه على "موافقة تصدير"، بينما تتوارد أنباء أخرى عن أن العمل يحتوي أخطاء كبيرة وسوءا في المادة بشكل كامل وتشويها للسلك التعليمي، حيث تدور أحداث العمل البوليسي ضمن جرائم قتل متسلسلة تحدث في جامعة خاصة يتورّط بها "أساتذة جامعيون".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى حد أن الكاتب جوان بهلوي، اتهم كاتب المسلسل ماجد عيسى، بسرقة نصه والقيام بإدخال تعديلات على السيناريو وشارك في التمثيل أيضاً.

وكشف جوان من خلال منشور له عبر صفحته على فيسبوك، عن أن المسلسل من تأليفه وإنه تعرّض للسرقة دون أن يستطيع أخذ حقه، وأن العمل بكامله تعرّض لتشويه وتمت إضافة مشاهد عنيفة ودموية لم تكن موجودة بالأصل.

كما كشفت بعض المصادر أن الفنانين الشباب المشاركين في "الجوكر" قد حصلوا على أجور قليلة جداً لكنهم قاموا بأداء أدوارهم رغبة منهم في إثبات أنفسهم بينما انسحب بعضهم الآخر غير راضٍ عن الأجر.

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وبهذا الصدد علقت شركة قبنض على الموضوع من خلال بيان قالت فيه: "نحن شركة قبنض للإنتاج الفني وحرصا منا على الالتزام بكافة التوجيهات والتعليمات التي صدرت إلينا بوقف بث مسلسل الجوكر على المحطات وحرصا منا على الالتزام الكامل فقد قمنا بإبلاغ ومراسلة جميع المحطات بعدم البث وفي حال تجاوز أي أحد من المحطات لهذه المراسلات وبث المسلسل المذكور أعلاه تتحمل كافة المسؤولية القانونية عن ذلك".

وحتى هذه اللحظة لا يُعرف إذا كانت الشركة ستتخلى عن العمل بالكامل أم ستتجه للتعديل عليه من أجل منحه فرصة في الموسم المقبل.