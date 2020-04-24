محمد صلاح وابنته يتصدران النجوم في إعلان رمضاني بصوت شيرين عبد الوهاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المشهد في إعلان جديد شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر، سيجري بثه عبر الفضائيات طوال أيام شهر رمضان.

واللافت في الإعلان أن صلاح حرص على ظهور ابنته مكة، معه في الإعلان، حيث شاركها اللعب وجاء ظهورهما لافتًا وطريفًا، كما استغل النجم المصري ابنته لممارسة الرياضة بشكل طريف.

وحمل الإعلان اسم "عزوتنا ملايين"، حيث اعتمدت الفكرة على التباعد الاجتماعي، وكيف يتم التغلب عليه من خلال محادثات الفيديو والحرص على الحديث مع الأصدقاء حتى في الظروف الصعبة مثلما نمر به حاليًا، بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين النجوم المشاركين في الإعلان، الفنانة المصرية منى زكي، التي جاء ظهورها مشابهًا لمحمد صلاح، حيث شاركت مع أبنائها أيضًا.

واختارت شركة الاتصالات، الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأداء أغنية الإعلان، في الوقت الذي غنى الفنانون كلمات الأغنية نفسها، من خلال تحريك شفاههم فقط.

وظهر في الإعلان الرمضاني أيضًا، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وحفيده، والثلاثي هشام ماجد وشيكو وأحمد فهمي.

كما شاركت أيضًا الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، والكوميديان محمد هنيدي، والفنانة المصرية الشابة أمينة خليل، والمطرب الشاب أمير عيد وبهاء أحمد.

ونال الإعلان إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تم تداوله بكثافة، مع العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بالفكرة، خاصة أنها تشجع على التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي.

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وعادة ما تستغل الشركات المصرية، شهرة النجم المصري محمد صلاح، للاستعانة بها في حملات الدعاية الخاصة بها، خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يشهد دائمًا إعلانات جديدة، بمشاركة نجوم الفن والكرة والأبرز في كل المجالات.

ومن أكثر المواقف التي تعجب لها المتابعون في وقت سابق، هي استعانة محمد صلاح بشبيهه المصري أحمد بهاء، لتصوير الإعلانات في مصر بدلًا منه، إذا كان منشغلًا وغير قادر على مغادرة إنجلترا.

ويجمعُ شبهٌ كبير بين الشاب المصري أحمد بهاء ونجم كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح، لدرجة أن يعتقد كلُ من يراه في الشارع بأنه محمد صلاح نفسه.

وقال أحمد في لقاء تلفزيوني سابق، إن محمد صلاح مشغول للغاية، ويصعب عليه في الكثير من الأحيان أن يسافر لمصر من أجل تصوير الإعلانات، وعند هذه النقطة يستعين به لأجل التقاط مشاهده في مصر عندما لا يكون موجودًا فيها، ويعتمد المخرج حينها تصويره من بعيد.

ومن الإعلانات التي اتبع صلاح أسلوب الاستعانة بأحمد، إعلان بيبسي، والمخدرات، وإعلان فودافون.