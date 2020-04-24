عبد المنعم عمايري لـ أيمن رضا: كلامك غير موزون متل رقصك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن أطل أمس ضيفًا للحلقة الأولى في برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني هشام حداد، وبعد انتقاداته التي طالت عددا من الفنانين وخاصة عندما طلب منه حداد في إحدى فقرات برنامجه أن يسمّي له نجما موهوبا لكنه "صايع ضايع"، كان رد الفنان السوري أيمن رضا أن عبد المنعم عمايري هو ذلك الفنان، فهو لا ينتبه على نفسه صحياً، وطلب رضا من عمايري أن ينتبه على صحته.

مما جعل الفنان عبد المنعم عمايري يرد على أيمن رضا، بمنشور عبر صفحته الشخصية وصف فيه رضا أن فنّه كرقصه، وأنه يجمع الأقزام من حوله لتبدو قامته أطول، وجاء في المنشور الذي كتبه عمايري: "يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف لي ما بتنزل من ايدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة".

وقدم عمايري شكره لرضا لأنه طلب منه الحفاظ على صحته، منوهاً بأنه بدوره كأستاذ جامعي ساهم بتخريج أهم الممثلين في سوريا والوطن العربي يطلب من أيمن رضا أن يحافظ على مركزه، واصفاً كلامه في الحلقة التي تم بثها على قناة "لنا" ليل الأمس أنه غير موزون كرقصه.

وقال عمايري إن أيمن رضا يعيب لكن العيب فيه: "يا من تعيب والعيب فيك متشعب كم فيك من عيب وأنت تعيب، مارس هوايتك بجمع الأقزام حولك لتبدو قامتك أطول".

وختم عمايري: "نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريخنا الذي رقط بنقطة سوداء يوما عندما صاع وضاع في زمنٍ لم ولن يتكرر شكرا.. واخيرا عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي احسن".

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وخلال رد عمايري لم يذكر في منشوره أن المقصود هو أيمن رضا لكن أوضح رده من خلال حكاية الرقص والنصيحة التي وجهها له رضا عبر البرنامج.

"صايعين ضايعين"

وكان آخر ظهور لعمايري إلى جانب أيمن رضا في مسلسل "صايعين ضايعين" الذي عرض في عام 2011 وهو من تأليف وإخراج صفون مصطفى نعمو وبطولة عبد المنعم عمايري وأيمن رضا إضافة إلى غادة بشور والفنان المصري حسن حسني وهبة نور وجيهان عبد العظيم وعلي كريم والمطربة اللبنانية رولا سعد، ونزار أبو حجر وغيرهم.

يذكر أن الفنان عبد المنعم عمايري شارك في الموسم الرمضاني الفائت بلوحات مسلسل "بقعة ضوء"، ويعرض له حالياً مسلسل "نبض" الذي تم تصويره العام الفائت وهو من تأليف عمار تميم وإخراج فهد مرعي وبطولة وفاء موصللي بيار داغر لينا حوارنة روعة ياسين ورواد عليو ضحى الدبس وعامر العلي وغيرهم.