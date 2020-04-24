شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يترقب بدء عرض "ليالينا 80" ويواصل مشاهده الأخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم إياد نصار مشاهده الأخيرة فى مسلسله الجديد "ليالينا 80" داخل حى عماد الدين، بمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث يستمر إياد فى تصوير دوره حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الجارى، وذلك بالتزامن مع عرض المسسل على شاشة CBC بدء من اليوم الجمعة أول أيام شهر رمضان الكريم.



إياد نصار يصور المشاهد الاخيرة فى ليالينا

ويترقب إياد نصار بدء عرض حلقات "ليالينا 80" اليوم الجمعة، الساعة 8 مساء على CBC، حيث يقدم فيه شخصية "هشام" من الطبقة المستوطة خلال فترة الثمانيات ورحلة هذه الشخصية فى الجتمع مع التغيرات التى طرأت على الحياه فى هذه الفترة، حيث يعتبر اياد معتبرا الطبقة الوسطى هى بطل فى مشاهد المجتمع لفترة طويلة.



اياد نصار فى كواليس ليالينا

مسلسل "ليالينا 80" يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحاً، و1.45 صباحاً، وهو بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

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كواليس اياد نصار فى ليالينا

وفى سياق آخر يظهر إياد نصار كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة المقرر عرضه بشكل حصرى على قناة ON في شهر رمضان، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ويتناول العمل حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.