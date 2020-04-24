غادة عادل تعتدي على فريق رامز جلال في "رامز مجنون رسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اعتدت الفنانة غادة عادل على رامز جلال، عقب انتهاء مقلب "رامز مجنون رسمي"، الذي وقعت ضحيته اليوم.

وعقب فك رامز جلال قيودها، انفعلت غادة عادل، ورفضت اعتذراته، ودفعت فريقه الذي حاول تهدئتها، وقذفت رامز بشئ في ظهره.

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برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

واستضاف رامز في برنامجه عددًا من الفنانين، في مقدمتهم فيفي عبده، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، أمينة خليل، غادة عادل، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور، عبدالله بالخير، بسمة ونبيلة عبيد، باسم ياخور، عبدالباسط حمودة، أروى جودة، المطربة الشعبية بوسي، حمو بيكا، حسن شاكوش، ومحيي إسماعيل، وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا، وعلي معلول وطارق حامد من نجوم الأهلي والزمالك.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".