"عيالك الـ5 في رقبتي".. غادة عادل تستطعف رامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أجبر الكوميديان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، على الغناء له، خلال وقوعها ضحية برنامجه "رامز مجنون رسمي".

ويبدو أن غادة عادل، لم تستطع تمالك أعصابها، فوجهت سؤالًا لرامز: "لو جرالي حاجة، هتقول إيه لولادي؟"، فقال لها: "لو حصلك حاجة الـ5 عيال في رقبتي".

وعقب فك قيودها، دخلت غادة عادل في حالة انهيار تامة، ودفعت رامز جلال بعيدًا عنها.

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برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

واستضاف رامز في برنامجه عددًا من الفنانين، في مقدمتهم فيفي عبده، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، أمينة خليل، غادة عادل، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور، عبدالله بالخير، بسمة ونبيلة عبيد، باسم ياخور، عبدالباسط حمودة، أروى جودة، المطربة الشعبية بوسي، حمو بيكا، حسن شاكوش، ومحيي إسماعيل، وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا، وعلي معلول وطارق حامد من نجوم الأهلي والزمالك.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".