"حلفتك متكهربنيش".. انهيار غادة عادل في "رامز مجنون رسمي" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توسلت الفنانة غادة عادل، للكوميديان رامز جلال، حتى يتوقف عن صعقها بالكهرباء، أثناء جلوسها على "الكرسي الكهربائي"، ووقوعها في فخ "رامز مجنون رسمي".



وبكت "غادة عادل خلال الفقرة الثانية من الحلقة، وظلت تردد: "عشان خاطري يارامز حلفتك إنك مش هتكهربني"، والنبي متكهربنيش".



برنامج "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على وضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" وتبدأ المذيعة أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات، الثالثة ستكون لرامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

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واستضاف رامز في برنامجه عددًا من الفنانين، في مقدمتهم فيفي عبده، ياسمين صبري، ياسمين رئيس، أمينة خليل، غادة عادل، بدرية طلبة، ريهام عبدالغفور، عبدالله بالخير، بسمة ونبيلة عبيد، باسم ياخور، عبدالباسط حمودة، أروى جودة، المطربة الشعبية بوسي، حمو بيكا، حسن شاكوش، ومحيي إسماعيل، وحمدي الميرغني، ومحمود كهربا، وعلي معلول وطارق حامد من نجوم الأهلي والزمالك.

وقدم رامز جلال في رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز في الشلال".