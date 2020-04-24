رمضانك الخليج 365.. تابع 25 مسلسلا في شاشة واحدة (كروس ميديا)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ساعات تفصلنا عن بدء السباق الدرامي لموسم رمضان 2020، الذي يُتابع ملايين المصريين والعرب مسلسلاته يومًيا عبر شاشات التليفزيون. ويتعذر هذا العام على الجمهور متابعة أغلب المسلسلات على قنوات المحطات على يوتيوب.

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