تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة توجه رسالة دعم للاجئين في رمضان

دعمت الفنانة كندة علوش قضية اللاجئين في رمضان هذا العام ووجهت رسالة الي كل الجمهور بان يدعموهم.

وكتب عبر حسابها على انستجرام:"خيرك يفرق، عم تتخيل شكل العالم من غير الاحسان؟".

وتابعت: "في رمضان هذا العام ادعم بعطائك جهود مفوضة اللاجئين، بنية تامين المساعدة المعيشية لـ 4 آلاف أسرة من الأشد احتياجا".

وكانت قد وجهت الفنانة كنده علوش رسالة للجيش الابيض من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر .

وقالت كنده علوش من خلال تغريدتها "شكرًا لكل الفرق الطبية والعاملين في القطاع الصحي بجميع البلدان، أنتم أبطال هذة الأزمة ولكم كل الفخر".

واحتفلت الفنانة كنده علوش بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.