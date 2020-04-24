إلقاء القبض على سما المصري والتحقيق معها

ميرنا وليد - بيروت - ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض على الفنانة المصرية ​سما المصري​، اليوم، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.

​​​​​ولم يوضح بيان النيابة العامة سبب صدور أمر ضبط المصري والقبض عليها، لكن جاء ذلك بعد تقديم بلاغات من محامين ضدها يتهمونها بـ"نشر الفجور والتحريض على الفسق"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ووجاء ذلك بالتزامن مع الجدل الذي أثارته قضية حنين حسام في مصر خلال الأيام الماضية، ما دفع البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى المطالبة بالقبض على المصري، والتحقيق معها بسبب نشر فيديوهات وصفوها بـ"غير اللائقة"، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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