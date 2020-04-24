خاص بالصور- عائلة عامر زيان تفاجئه بعيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية ​لارا خوري​ وعائلة الفنان اللبناني ​عامر زيان​، بالإحتفال بعيد ميلاده، والذي يصادف اليوم 24 نيسان/أبريل، وأيضاً بنجاح أغنيته الجديدة "تغيرت كتير".

وحصل موقع "الفن" على صورة خاصة لعامر وهو يحتفل بعيده، والى جانبه قالب حلوى كبير.

وكان عامر قد طرح قبل أيام أغنية "تغيرت كتير"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان دوغو كيلش، توزيع ناصر الأسعد، وتولى إخراج كليب الأغنية إيلي رموز، وستكون الأغنية ضمن ألبوم عامر الجديد، وهي أيضاً شارة مسلسل "​لو ما إلتقينا​"، من بطولة ​يوسف الخال​ سارة أبي كنعان، ويعرض خلال شهر رمضان.

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