ميرنا وليد - بيروت - كشفت النجمة أنجلينا جولي أن الأطفال على الرغم من أنهم قد يكونوا أقل عرضة للإصابة ب​فيروس كورونا​، إلا أن الوباء كان له تأثيراً مدمراً عليهم حول العالم.

وقالت جولي بمقابلة مع مجلة تايم الأميركية، في القمة الإفتراضية التى أجرتها المجلة مع 100 شخصية، تحت عنوان "إيجاد الأمل"، لمناقشة الوباء، إن فيروس كورونا أظهر التصدع في أنظمتنا حول العالم، فحتى قبل الوباء كان هناك 258 مليون طفل خارج المدارس، و30 مليون نازح، وفي أميركا وحدها واجه 11 مليون طفل إنعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأضاف جولي أنه لم يكن ينبغي أن يكون هناك أطفال حول العالم معرضين للخطر بهذا الشكل، والان أدى الفيروس إلى إغلاق المدارس وعزل الناس في منازلهم، وأدى إلى تراجع إقتصادي واسع، ويعاني الأطفال على مدى أكبر مع هذه القضايا وغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي تكشف الأثار المدمرة لفيروس كورونا على الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.