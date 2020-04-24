ميرنا وليد - بيروت - إستغربت الفنانة اللبنانية ​جاكلين​ تغييب إسمها في مقال يروي سيرة حياة الملحن الراحل ​عفيف رضوان​ الذاتية.

جاكلين التي كانت زوجة رضوان، وأنجبت منه إبنهما الوحيد رضوان، وغنت من ألحانه العديد من الأغنيات، كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي: "شكرا للدكتور ​مروان منصور​ على هالمقال الرائع عن زوجي ووالد إبني الملحن عفيف رضوان، بس بيأسفني كتير تغييب إسمي عن هالمقال، رح إنو عفيف لحنلي أغنيات كتيرة وكان زوجي، ما بعرف شو السبب اللي خلا الدكتور ما يذكرني، بس الألحان اللي عطاني ياها عفيف، والأخوين الرحباني وجورج يزبك وإحسان المنذر ونور الملاح وعازار حبيب وغيرن من كبار الملحنين، رح تبقى خالدة لأن هالملحنين اللي تعاملت معن ما كانوا يعطوا أي لحن لأي فنان إلا إذا كانوا مقتنعين بصوته. كتار على مدى مشواري الفني الطويل حاولوا يغيبوني، بس بتكفيني محبة الناس اللي بتحب أعمالي وبتعرفها كتير منيح. الله يرحم عفيف رضوان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيل عفيف رضوان.. جاكلين تستغرب تغييب إسمها في مقال عن سيرة حياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.