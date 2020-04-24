شريهان عن عادل إمام: "عملة صعبة للفن والإبداع"

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة المصرية ​شريهان​ عن حبها الكبير للممثل المصري ​عادل إمام​، ووصفته بأنه عملة صعبة للفن والإبداع، كما تمنت له الصحة والعمر الطويل، وذلك بعد مشاهدتها الحلقة الأولى من مسلسلها الرمضاني "​فلانتينو​".

وكتبت شريهان في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "بيقولها أوعي تبقي شايله مني/أنا بحب ب ب ك/أنا عشت طول عمري بحبك وميت وأنا بحبك. لقتني وأنا بتفرج على أول حلقة بقول ألف بعد الشر عليك!!! دي كانت آخر جملة في أول حلقة من مسلسل العظيم الزعيم ڤالنتينو 2020 باختصار عادل إمام عملة صعبة للفن والإبداع مش بس مصر لا والله للعالم أجمع.

وأضافت: "ربنا يطولنا في عمرك اللهم أمين يارب العالمين ..دهب مصري أصيل عادل إمام".

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