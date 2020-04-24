نادين نسيب نجيم تفاجئ متابعيها بالحجاب.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها بإطلالتها الجديدة مرتدية الحجاب، لتهنئتهم بحلول شهر ​رمضان​.

ونشرت نجيم الصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت: "رمضان كريم شهر مبارك عليكم".

يٌذكر أنه بعدما تأجل عرض مسلسل "2020"، إلى ما بعد شهر رمضان، من بطولة نادين والممثل السوري قصي خولي، بسبب عدم إستكمال التصوير في ظل التعبئة العامة والإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا، وجّهت نجيم رسالة لمحبيها تشكرهم فيها على محبتهم وتعليقاتهم الإيجابية والداعمة لها، مشيرة الى أنها ستشتاق كثيراً لهم.

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