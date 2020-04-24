ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة تأتي إنتقادات الممثل السوري ​أيمن رضا​ لبعض زملائه الممثلين لتثير موجة كبيرة من الردود والتعليقات، وأجددها ما قاله عن الممثل السوري ​معتصم النهار​ مشيراً إلى أنه نجم صف أول ولكن ليس باختيار الجمهور وإنما باختيار المنتج صادق الصباح، الذي جعله بطل للعديد من المسلسلات مؤخرًا.

وعن الممثل السوري ​عبدالمنعم عمايري​، قال رضا خلال حلوله ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني ​هشام حداد​ على تلفزيون "لنا"، أنه يجب أن ينتبه على صحته ولا يبقى "صايع ضايع"، الأمر الذي أغضب عمايري وكتب رداً عليه عبر صفحته الخاصة قائلاً:"يبدو يا أستاذ سيجارة الكيف الي ما بتنزل من ايدك خلت تعبيرك يخونك هالمرة.. شكرا لأنك طلبت مني أحافظ على صحتي وأنا بدوري كاستاذ جامعي مخرج أهم ممثلين سوريا والوطن العربي بطلب منك تحافظ على مركزك لانه كلامك بالحلقة كان غير موزون متل رقصك.. يا من تعيب والعيب فيك متشعب كم عيب فيك وأنت تعيب.. مارس هوايتك بجمع الأقزام حولك لتبدو قامتك أطول.. نحن قامتنا ممشوقة بأعمالنا وبتاريحنا الذي رقط بنقطة سوداء.. يوما عندما صاع وضاع في زمن لم ولن يتكرر وشكرا.. وأخيرا عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن".

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كانت هذه تفاصيل خبر أيمن رضا يشكك بنجومية معتصم النهار ويُغضب عبد المنعم عمايري بما قاله عنه- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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