كلوي كارداشيان جمّدت بويضاتها للإنجاب من حبيبها السابق!!

ميرنا وليد - بيروت - في حلقة أمس الخميس من مسلسل تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، كشفت نجمة تلفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان​ بأنها تعمل حاليًا على تجميد بويضاتها لأجل الإنجاب المُستقبلي، ولكي يكون لابنتها "ترو" شقيق أو شقيقة.

وعن هوية الرجل الذي تريد أن تنجب منه طفلها الثاني، ألا وهو حبيبها السابق ​تريستان تومبسون​ الذي خانها مع "جوردن وودز" صديقة شقيقتها الصغرى "كايلي جينر".

ومن خلال مكالة فيديو من منزلها، أبلغت كلوي، 35 سنة، حبيبها السابق بأنها خضعت لتوها لجراحة استعادة البويضات وحصلت على 12 بويضة، مضيفةً أن طبيبها كان واثقًا من أن خمسة منها في حالة قوية.

وأضافت كلوي لتريستان: "أفكر في القيام بجولة ثانية من جراحة استعادة البويضات، ولكن هذه المرة لصنع الأجنة"، مُشيرة إلى أنها ترغب في أن يقدم تريستان سائله المنوي للقيام بذلك.