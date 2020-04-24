كاميرون دياز تفاجئ المتابعين بما قالته عن عودتها للتمثيل

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ​كاميرون دياز​ المتابعين بما قالته عن إمكانية عودتها للتمثيل، إذ وفي سؤال عن هذا الموضوع خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قالت:"لن أقول أن ذلك مستحيل أبدًا، لأنني لست من الأشخاص الذي يقولون مستحيل عن أي شيء".

ومن ناحية اخرى، تحدثت النجمة كاميرون دياز أيضاً عن الأمومة، إذ قالت:"أحب أن أكون أما، وذلك أفضل جزء في حياتي، أنا ممتنة وسعيدة للغاية وأنا محظوظة جدًا للقيام بذلك مع زوجي ونحن لدينا أفضل وقت".

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