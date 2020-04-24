كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كهرباء ثم حادث يصيبان مصطفى خاطر.. في أولى حلقات 'عمر ودياب' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الفنان مصطفى خاطر عمله وعند وقوفه على خرسانة البناء يتعرض لكهرباء، ثم يقع من فوق المبني على سيارة أثناء سيرها ويقول ''شكرا جدا أه ألحقيني يا أما" ويفقد الوعي.

وعند ذهابهم للمستشفى تسأل الفنانة نهال عنبر التي تجسد دور والدة "دياب" الذي يجسده الفنان مصطفى خاطر، ويقول لهم الطبيب ان دياب يجب أن يجلس على خشب حتى تتفك الكهرباء.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.