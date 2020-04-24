كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أبرزهم ''رامز مجنون رسمي".. تعرف على الأعمال الدرامية التي تعرض وقت الفطاؤ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يتبق سوى ساعات قليلة ويضرب مدفع الافطار لأول يوم في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي ينتظره العديد للعبادات والصلوات والزكاة ومتابعة العديد من الأعمال الدرامية التي تتنافس بشدة في ظل هذا الموسم.

ويعرض 'الخليج 365 الفني' العديد من الأعمال الدرامية ساعة الافطار مباشرة.

1-رامز مجنون رسمي:



تدور أحداث برنامج "رامز مجنون رسمي" حول استضافة الضيف على اساس برنامج حواري مع الفنانة أروى جودة، وسيتم توجيه بعض الاسئلة عليه وعلى الضيف أن يجيب على الأسئلة بكل صراحة، ثم يظهر رامز بشخصيته ومن هنا تدور أحداث المقلب، وسوف تكون أول ضحية لرامز اليوم هي الفنانة ياسمين صبري على قناة Mbc مصر.

2-عمر ودياب:



تدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة على قناة ON.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

3-فلانتينو:



تدور أحداث مسلسل ''فلانتينو" حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت على قناة Dmc.

ويشارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، أحمد فريد، ومحمد كيلاني، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي.

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4-فرصة ثانية:



تدور أحداث مسلسل "فرصة ثانية" للفنانة ياسمين صبري في اطار اجتماعي رومانسي، وسوف يتم عرضه على قناة ON دراما.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من ياسمين صبرى، وأحمد مجدى، ودياب، وآيتن عامر، وهبة مجدى، وادوارد، ومحمود البزاوى، وهبة عبدالغنى، وإخراج مرقس عادل.

5-رجالة البيت:



تدور أحداث مسلسل "رجالة البيت" في اطار من الدراما الكوميدية بين كل من الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي في حلقات منفصلة، وسوف يذاع على قناة Cbc.

وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، لطفى لبيب، بيومي فؤاد، ويزو، عارفة عبد الرسول، وأخرون، وهو من تأليف "أيمن وتار"، وإخراج "أحمد الجندي".

6-خيانة عهد:



ينتمي العمل لنوعية الدراما المشوقة والمثيرة، فتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، حيث تجسد يسرا خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "عهد" وهي سيدة تعمل على حل مشكلات أشقائها، وتمتلك مصنع ملابس وتهمل ابنها "هشام" الذي يجسد دوره الفنان الشاب خالد أنور وهو شاب جامعي يتعاطى المخدرات، وسوف يذاع على قناة الحياة.

7-الفتوة:



تدور أحداث هذا المسلسل في عصر القاهرة القديمة بحي الجمالية التاريخى المعروف حيث العام 1850، فهناك مجموعة من الفتوات الذين يفرضون الاتاوات على سكان ذلك الحى ولكن يظهر لهم حسن الجبالى ويمنعهم من هذا الامر ويعمل على تحقيق العدل، وسوف يذاع على قناة الحياة مسلسلات.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من احمد خليل، هنادى مهنا وليلى احمد زاهر، احمد صلاح السعدنى وأخرون، إنتاج شركة سينرجي، تأليف هانى سرحان ومن إخراج حسين المنياوى.