كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو عابد يبحث عن والدته في الحلقة الأولى من "القمر أخر الدنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عمرو عابد يبدأ رحلة البحث عن ودالته في الحلقة الأولى من "القمر أخر الدنيا"، فما بدأ بيوم عادي بالنسبة لجلال الذي يقوم بدوره عمرو عابد انتهى بمحاولته هو واخوته البحث عن أمهم المفقودة التي تعاني من أعراض الزهايمر مما سبب قلق كبير للأسرة التي لا تعرف ما مصير أمهم الذي سنكتشفه خلال أحداث المسلسل.

مسلسل " القمر أخر الدنيا" يعرض يومياً على قناة النهار الساعة 11:30 مساءً والإعادة 05:00 و08:00 صباحاً وعلى النهار دراما الساعة 01:30، 10:30 صباحاً، 03:00 مساءً

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ويقوم عمرو عابد بدور "جلال" وهو الأبن الأصغر للفنانة سميرة عبد العزيز والذي يعيش معها هو وزوجته وابنته ويعمل في الشئون القانونية بوزارة الزراعة وفي المساء يعمل كسواق أوبر ولديه أخت تقوم بدورها بشرى وأخ يقوم بدوره مؤمن نور وتستيقظ العائلة على مفاجئة وهي اختفاء الأم ويبدأ الأخوات الثلاثة في البحث عن أمهم وخلال هذا الوقت يبدئوا في التقارب فيما بينهم بشكل أكبر".

مسلسل "القمر في آخر الدنيا" من بطولة عمرو عابد، بشري، سميرة عبد العزيز، ثراء جبيل، هشام اسماعيل، مؤمن نور، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي

ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. كما شارك هذ العام في عضوية لجنة تحكيم مهرجان الأسكندرية السينمائي للفيلم القصير ويعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.